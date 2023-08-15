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Günlük Burç Yorumları: 16 Ağustos Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 16 Ağustos Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 15 Ağustos 2023 - 17:46

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:

Bugün yaşadığınız sorunlar karşısında ne kadar soğukkanlı olabilirseniz o kadar kolay atlatacaksınız. Dürtüsel kararlar almayın. Sağlık sorunlarınızı çözmek istiyorsanız olaylara karşı bakış açınızı değiştirmeli, biraz esnek olmayı öğrenmelisiniz. Cevaplar iç dünyanızda.



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