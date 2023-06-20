Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Haziran Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen Oğlak burcu günlük yorumu:
Maddi konular ve özel hayatınız arasında kaldığınız günlerden geçiyor olabilirsiniz sevgili oğlaklar. Önemli ve geri dönüşü olmayacak kararlar almak için uygun zamanlar değil. Sakin bir zihinle hem işinizi hem özel yaşamınızı gözden geçirmeniz gerekiyor.
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