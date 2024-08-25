Günlük Burç Yorumları: 26 Ağustos Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 25 Ağustos 2024 - 15:53

Güncelleme: 25 Ağustos 2024 - 15:53

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Son zamanlarda sizin dışınızda gelişen problemler enerjinizi düşürmüş olabilir. Fevri kararlar almamalı, sabırla hareket etmelisiniz. Maddi manevi rahatlayacağınız günler geliyor, yeter ki olaylara çok takılmayın.