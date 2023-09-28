Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Eylül Cuma Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Kariyer hedefinizde emeklerinizin karşılığını almak üzere olduğunuz bu günlerde ilişkilerinizin kopmasını istemiyorsanız özellikle sinirlerinize hakim olmaya veya üstlerinizle tartışmamaya özen gösterin. Dış etkenlerin sizi geri çekmesine asla izin vermeyin.
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