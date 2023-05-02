Günlük Burç Yorumları: 3 Mayıs Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 02 Mayıs 2023 - 18:43

Güncelleme: 02 Mayıs 2023 - 18:43

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:

Sevgili oğlaklar; uyumlu olmanın ve takımruhunun önemli olduğunu kavrayacağınız bir gün olabilir. Üstlerinizle tartışmayın, ilişkiler geri dönüşü olmayan şekilde kopabilir. Haklı olmaya çalışmayın. Kendinizden eminseniz, bunu kanıtlama ihtiyacı duymayın, haklıyken haksız duruma düşebilirsiniz.



