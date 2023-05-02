Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Mayıs Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Sevgili oğlaklar; uyumlu olmanın ve takımruhunun önemli olduğunu kavrayacağınız bir gün olabilir. Üstlerinizle tartışmayın, ilişkiler geri dönüşü olmayan şekilde kopabilir. Haklı olmaya çalışmayın. Kendinizden eminseniz, bunu kanıtlama ihtiyacı duymayın, haklıyken haksız duruma düşebilirsiniz.
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