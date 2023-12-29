Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Aralık Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Bugün parasal konularda veya sağlık alanında beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Olayları soğukkanlılıkla değerlendirmeniz gerekiyor. Sağlık sorunlarınızı çözmek istiyorsanız olaylara karşı bakış açınızı değiştirmeli, biraz esnek olmayı öğrenmelisiniz.
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