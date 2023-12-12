Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Çarşamba Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 12 Aralık 2023 - 18:07

Güncelleme: 12 Aralık 2023 - 18:07

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Bugün keyifli bir gün sevgili teraziler. Yakın çevrenizden gördüğünüz destek özgüveninizi arttırıyor. Yolculuklar ve eğitimle alakalı konular gündemde olabilir. Yeni anlaşmalar ve sözleşmeler için uygun bir gündesiniz.



