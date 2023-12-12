Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Çarşamba Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Bugün keyifli bir gün sevgili teraziler. Yakın çevrenizden gördüğünüz destek özgüveninizi arttırıyor. Yolculuklar ve eğitimle alakalı konular gündemde olabilir. Yeni anlaşmalar ve sözleşmeler için uygun bir gündesiniz.
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