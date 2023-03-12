Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Mart Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Bugün eğitim konularına odaklanabilir veya yakın çevrenizle keyifli vakit geçirmeyi seçebilirsiniz. İlişkiler, anlaşmalar açısından verimli bir gün. Yavaş adımlarla ilerlemek, gelen fırsatların daha kalıcı olmasını sağlayacak.
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