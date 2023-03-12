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Günlük Burç Yorumları: 13 Mart Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 13 Mart Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 19:00

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Bugün eğitim konularına odaklanabilir veya yakın çevrenizle keyifli vakit geçirmeyi seçebilirsiniz. İlişkiler, anlaşmalar açısından verimli bir gün. Yavaş adımlarla ilerlemek, gelen fırsatların daha kalıcı olmasını sağlayacak. 




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