Günlük Burç Yorumları: 13 Mayıs Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 12 Mayıs 2023 - 17:30

Güncelleme: 12 Mayıs 2023 - 17:30

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

İlişkilerinizdeki belirsizlik içeren durumları bu aralar kabullenmeniz gerekiyor. Çözemediğiniz konuların ısrarla üzerine gitmeyin, her şeyin bir zamanı var. Bazen bir şeyler dağılmalı ki toparlanabilsin. Bugün rahat bırakın. Zorlamak sağlığınızı etkileyebilir.