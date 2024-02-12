Günlük Burç Yorumları: 13 Şubat Salı Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 12 Şubat 2024 - 16:39

Güncelleme: 12 Şubat 2024 - 16:51

Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu yorumu:

Kararsızlığınızın en üst seviyede olduğu bir gün sevgili teraziler. İç dünyanızda kendinizle çatışıyorsunuz. Tutamayacağınız sözler vermeniz yakınlarınızın güvenini kaybetmenize sebep oluyor. İlişkilerinizin bozulmasını istemiyorsanız daha net olmalısınız.