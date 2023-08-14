Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Ağustos Salı Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Özel hayatınızla alakalı her şey yolunda gitse de sizi tatmin etmek zor görünüyor. Olumsuzluklara odaklandığınız sürece mutlu olmanız imkansız. İlişkiler açısından şanslısınız, her şey yolunda. Bakış açınızı değiştirmeniz ve hatayı kendinizde aramanız şart.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da ibre kime döndü?
- Hayalet AVM'de bir gün...
- Barış Pehlivan neden cezaevine giriyor?
- KESK, 16 Ağustos'ta iş bırakıyor!
- Ukrayna'dan yaralanan askerler için 'ReSex' projesi
- Ümit Kocasakal'dan 'ihraç' iddiası
- Soruşturma açılan isim özel kalem müdürü oldu
- Fenerbahçe'den Crespo kararı!
- Sarımsaklı plajı istila altında!
- Dün göreve getirilmişti: İYİ Partili isimden acı haber