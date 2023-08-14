Günlük Burç Yorumları: 15 Ağustos Salı Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Ağustos 2023 - 16:59

Güncelleme: 14 Ağustos 2023 - 16:59

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Özel hayatınızla alakalı her şey yolunda gitse de sizi tatmin etmek zor görünüyor. Olumsuzluklara odaklandığınız sürece mutlu olmanız imkansız. İlişkiler açısından şanslısınız, her şey yolunda. Bakış açınızı değiştirmeniz ve hatayı kendinizde aramanız şart.