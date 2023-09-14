Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Eylül Cuma Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Sevgili teraziler, bugün sizin veya yakınlarınızın sağlık sorunları tetiklenebilir. Geleceğinize dair ne istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Aksi takdirde ilişkileriniz çıkmaza girebilir. Hayır demeyi ve kendinizi sağlıklı bir şekilde ifade etmeyi öğrenmelisiniz.
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