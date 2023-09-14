Günlük Burç Yorumları: 15 Eylül Cuma Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Eylül 2023 - 18:38

Güncelleme: 14 Eylül 2023 - 18:38

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Sevgili teraziler, bugün sizin veya yakınlarınızın sağlık sorunları tetiklenebilir. Geleceğinize dair ne istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Aksi takdirde ilişkileriniz çıkmaza girebilir. Hayır demeyi ve kendinizi sağlıklı bir şekilde ifade etmeyi öğrenmelisiniz.



