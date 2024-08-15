Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Ağustos Cuma Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Bugün ailevi konular gündeme gelebilir sevgili teraziler. Anlaşmazlıklar, çatışmalar canınızı sıkabilir. Eski konuların açılması hoşunuza gitmese de konuları hallederek ilerlemek daha sağlıklı olacaktır. Problemleri geçiştirmeyin.
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