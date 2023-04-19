Günlük Burç Yorumları: 20 Nisan Perşembe Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 19 Nisan 2023 - 19:00

Güncelleme: 19 Nisan 2023 - 19:00

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Sağlık sorunlarınızın tetiklenebileceği bir gündesiniz sevgili teraziler. Beklenmedik konuların gündeme gelmesi canınızı sıkabilir. Yaşadığınız sorunlarla kendinizi sağlıklı bir şekilde ifade etmeyi öğreniyorsunuz. Ne kadar iyi olmaya çalışsanız da değer görmediğinizi hissetmek ilişkilerinizi sorgulamanıza sebep oluyor. Sağlığınızı önemseyin.