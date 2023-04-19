Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Nisan Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Sağlık sorunlarınızın tetiklenebileceği bir gündesiniz sevgili teraziler. Beklenmedik konuların gündeme gelmesi canınızı sıkabilir. Yaşadığınız sorunlarla kendinizi sağlıklı bir şekilde ifade etmeyi öğreniyorsunuz. Ne kadar iyi olmaya çalışsanız da değer görmediğinizi hissetmek ilişkilerinizi sorgulamanıza sebep oluyor. Sağlığınızı önemseyin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Her hissettikleri gerçekleşen 4 burç
- YSK'den 'Millet İttifakı' kararı
- Organize ‘cennet’ aldatması
- Serdar Akinan dosyasına gizlilik kararı
- İBB'nin kaçak kafe yıkımında skandal görüntü
- Elimde belgeler var, çarşaf çarşaf paylaşırım...
- Pastanecilerden daha lezzetli baklava yapmanın sırrı
- Selahattin Demirtaş'tan esprili Özgür Demirtaş paylaşımı
- Erdoğan: Ne kadar imansız, kitapsız komünist varsa TV'de
- Kayahan'ın köşkü satılıyor, işte istenen fiyat...