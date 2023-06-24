Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Haziran Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Bugün eğitim konularına odaklanabilir veya yakın çevrenizle keyifli vakit geçirmeyi seçebilirsiniz. İlişkiler, anlaşmalar açısından verimli bir gün. Daha iyisi olsun istiyorsunuz ama biraz sabretmeniz gerekiyor. Yavaş adımlarla ilerlemek, gelen fırsatların daha kalıcı olmasını sağlayacak.
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