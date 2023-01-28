Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Ocak Pazar Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu
Bugün kendinizi biraz gergin hissedebilirsiniz sevgili teraziler. İstemediğiniz sorumluluklar almak zorunda kalabilirsiniz. Uyumlu olmaya çalışmaktan ziyade gerektiğinde ‘hayır’ diyebilmeyi öğrenmelisiniz. Bu kadar adaletli olmaya çalışmanız sizi yıpratıyor. Sağlık konuları gündemde olabilir. Kendinize zaman ayırmaya çalışın.
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