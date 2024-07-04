Günlük Burç Yorumları: 5 Temmuz Cuma Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 04 Temmuz 2024 - 16:38

Güncelleme: 04 Temmuz 2024 - 16:38

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Bugün biraz gergin ve huzursuz hissedebilirsiniz. İlişkilerin sizi bu kadar zorladığını görmek canınızı acıtabilir. Anlaşılmadığınızı hissetmek öfkeli tavırlar sergilemenize sebep olabilir. Kendinizi ifade edin fakat sağlıklı bir dille..