Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Haziran Pazar Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Kariyer hayatınızda daha iyisini elde etmek için ettiğiniz hırslı mücadelenizin sizi geriye çektiğini görmeniz gerekiyor. Mücadele etmek yerine kendinizi sağlıklı şekilde ifade etmenin yollarını bulmalısınız. Daha net ve kendinizden emin davranmalısınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Daha bugün ortaya çıkan anketlerde...'
- Mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi
- 'Şimdiden haber vereyim...'
- Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
- 'Tek kişi kalsak da...'
- Dosya bakanlığa gidecek
- Başbakan saldırıya uğradı!
- 'Teklif olursa değerlendirilir'
- Aziz Yıldırım adaylık kararını açıkladı!
- En hızlı aşık olan 4 burç