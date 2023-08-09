Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Ağustos Perşembe Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Kararsızlık yaşadığınız konularda her iki taraftan da bakabilmeyi öğrenmelisiniz. Yüzeysel düşünebilme becerinizi biraz geliştirmeniz çoğu zaman kurtarıcı olacaktır. Bu kadar derin ve detaylı düşünerek hiçbir şeyi çözemezsiniz. Bugün ağır sporlardan kaçının.
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