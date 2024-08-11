Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Ağustos Pazartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Bugün beklenmedik konular gündeminize gelebilir sevgili yaylar. Yer değişikliği, taşınma, sağlık sorunları biraz huzurunuzu kaçırabilir. İş hayatınızda ilişkilerinizi sağlam zeminlere oturtmak için eyleme geçebilirsiniz. Çabayı elden bırakmayın, sabırlı olursanız işleriniz yoluna girecek.
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