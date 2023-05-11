Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Mayıs Cuma Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Bugün keyifli bir gün sevgili yaylar. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızı bugün ziyaret edebilir, birlikte eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Uzaktaki akrabalarınızdan haber alabilirsiniz. Hukuki konularda beklediğiniz haberler varsa pozitif gelişmeler yaşanabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 seçim kulisi
- Erdoğan'dan Sinan Oğan'a telefon
- 'Süleyman Soylu suç örgütünü savcılığa şikâyet ediyoruz'
- 'Millet'in gündemi seçim güvenliği!
- Soylu YSK'yi çiğnedi
- Kılıçdaroğlu'ndan kaset ve şantaj açıklaması!
- Görevdeki komutandan 'anayasaya' bağlılık konuşması
- Hande Fırat için harekete geçildi
- 'Seçim gecesi mesajına' Turkcell'den açıklama
- İnce'den ilk paylaşım!