Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Ocak Cumartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Sevgili yaylar, sosyal ilişkilerinizden beklentilerinizi biraz aza indirirseniz daha huzurlu hissedeceksiniz. Herkesin sizin kafanızdaki beklentiyi karşılamasını beklemeyin. Uzaktaki akrabalarınızdan bugün haber alabilirsiniz. Hukuki konularda beklediğiniz haberler varsa rahatlatıcı gelişmeler yaşanabilir.
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