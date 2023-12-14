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Günlük Burç Yorumları: 15 Aralık Cuma Yay Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 15 Aralık Cuma Yay Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 14 Aralık 2023 - 17:29

Yay burcu ve yükselen Yay burcu günlük yorumu:

Maddi konularda verdiğiniz emek bugün yeni anlaşmaları gündeme getirebilir. Bugün atacağınız somut adımlar bir sonraki aşama için belirleyici olacak. Risk almayın, gerçekçi bir bakış açısıyla hayallerinize yaklaşacaksınız.



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