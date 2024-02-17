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Günlük Burç Yorumları: 18 Şubat Pazar Yay Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 18 Şubat Pazar Yay Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 17 Şubat 2024 - 15:57

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

İlişkiler bugün biraz gergin olabilir sevgili yaylar. İletişimde olduğunuz kişileri anlamaya çalışın. Bugün ticari faaliyetler, eğitim, basın yayın, seyahatler gibi konular gündeminizde. Mahkemelik konularınız varsa bugün çekişmeler yaşanabilir. Olaylara biraz yüzeysel bakabilmelisiniz.



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