Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Şubat Pazar Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
İlişkiler bugün biraz gergin olabilir sevgili yaylar. İletişimde olduğunuz kişileri anlamaya çalışın. Bugün ticari faaliyetler, eğitim, basın yayın, seyahatler gibi konular gündeminizde. Mahkemelik konularınız varsa bugün çekişmeler yaşanabilir. Olaylara biraz yüzeysel bakabilmelisiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ben ekonomistim' diyen Erdoğan'ı üzecek anket
- Erkan Baş, belediye başkan adayı oldu!
- '9 ilimiz ve 3 ülke tehlikede'
- Cumhur'un Mansur Yavaş planı!
- Anagold Madencilik'in çevre izin ve lisansı iptal edildi
- 387 hakim ve savcı hakkında inceleme
- 'AKP'ye bırakılamaz'
- İliç maden faciasında yeni gelişme!
- Ahmet Kaya’nın ağabeyi hayatını kaybetti
- Memleket Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu