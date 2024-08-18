Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Ağustos Pazartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Önemli iş ve görüşmeler için uygun bir gündesiniz. Birden sıçrama yapmayı isteseniz de adım adım ilerlemek hayrınıza olacaktır. Olanla yetinin, düşünerek hareket edin. Farkınızı ortaya koymalı ve çözümsel olabilmelisiniz.
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