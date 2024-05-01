Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Mayıs Perşembe Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Sosyal ilişkileriniz bugün gündemde sevgili yaylar. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızı bugün ziyaret edebilir, birlikte eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Uzaktaki akrabalarınızdan haber alabilirsiniz. Hukuki konularda beklediğiniz haberler varsa pozitif gelişmeler yaşanabilir.
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