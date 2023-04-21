Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Nisan Cumartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Kararsız duruşunuz ve gergin tavırlarınız çevrenizi sizden uzaklaştırıyor sevgili yaylar. Günün ilk yarısı sağlık sorunlarınız gündemde olabilir. İkinci yarısı ilişkiler konusunda hassas görünüyor. Fikir çatışmaları yaşanabilir. Tartışmalardan uzak durun.
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