Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Şubat Cuma Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen Yay burcu:
Eğitim, öğretim ve ticari konularda şanslı olabileceğiniz bir gün. Hareket enerjiniz yüksek ve kendinize inancınız tam. Bugün geleceğe dair atacağınız adımlar sizi bir adım yükseğe taşıyabilir. Şanslı gelişmelere hazırlıklı olun.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark...
- AKP'nin adayı oldu!
- AKP'den istifa etmişti, CHP'ye katıldı
- AYM'den 'Can Atalay' kararı
- Emekli ikramiyesi komisyondan geçti
- 'KAAN' ismine rektörden itiraz
- Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesine onay
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- AKP'li başkana 'dansöz 'kıyafeti fırlatıldı
- Süper Lig'e bir hafta erteleme