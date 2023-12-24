Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Aralık Pazartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
İlişkiler bugün biraz gergin olabilir sevgili yaylar. İletişimde olduğunuz kişileri anlamaya çalışın. Bugün ticari faaliyetler, eğitim, uzak seyahatler gibi konular gündeminizde olabilir. Hukuki bir gündeminiz varsa bugün çekişmeler yaşanabilir.
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