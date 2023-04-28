Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Nisan Cumartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Sevgili yaylar, bugün ilişkilerinizde iletişim çatışmaları yaşanabilir. Sinirlerinizi hakim olamazsanız ilişkileriniz çıkmaza girebilir. Sağlığınıza dikkat edin. Fazla adrenalin tansiyon ve kalp sorunlarını tetikleyebilir. Enerjini doğru kullanmalısınız.
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