Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Mayıs Pazartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Bugün cesaret gerektiren konularda girişim yapmak için uygun bir gün sevgili yaylar. Tutamayacağınız sözler vermeyin. Kendinizi tek bir hedefe odaklayın. Ne kadar gerçekçi olursanız isteklerinize ulaşma olasılığınız o kadar yüksek olacak.
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