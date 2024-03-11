Günlük Burç Yorumları: 12 Mart Salı Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Mart 2024 - 16:09

Güncelleme: 11 Mart 2024 - 16:09

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Bugün yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilir, beklenmedik gündemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Sabrınızın sınavdan geçtiği bir gün olabilir. Üstlerinizle çatışmamaya özen gösterin. Hassasiyetlerinizi sakin bir dille ifade etmeye çalışın. Eğer sakin olamıyorsanız geri çekilin.