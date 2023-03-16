Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Mart Cuma Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Bu aralar yoğun çalışıyorsunuz, aileniz ve işiniz arasında kalıyorsunuz. Duygusal tepkileri abartmanız sorunlarınızı daha içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. İyi beslenin, sağlıklı yaşamanın yollarını arayın. Bedeniniz güçlendikçe zihinsel olarak da iyi hissedecek, daha doğru kararlar vereceksiniz.
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