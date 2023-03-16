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Günlük Burç Yorumları: 17 Mart Cuma Yengeç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 17 Mart Cuma Yengeç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 19:00

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Bu aralar yoğun çalışıyorsunuz, aileniz ve işiniz arasında kalıyorsunuz. Duygusal tepkileri abartmanız sorunlarınızı daha içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. İyi beslenin, sağlıklı yaşamanın yollarını arayın. Bedeniniz güçlendikçe zihinsel olarak da iyi hissedecek, daha doğru kararlar vereceksiniz.




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