Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Ocak Pazar Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç ve yükselen yengeçler:
Bugün parasal konular gündemde olabilir sevgili yengeçler. Beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Risk içeren ve aklınızda soru işareti yaratan hiçbir konuya adım atmayın. Ailevi konularda gerginlikler yaşayabilirsiniz, bugün karar almayın. Krizleri yönetebilirsiniz. Çözüme odaklanın.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Altılı masa adayını çeksin'
- Ahmet Mümtaz Taylan'dan kötü haber
- Skandalda yeni gelişme
- Güncel benzin ve motorin fiyatları
- Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit!
- Seçim-toto!
- Nurculara tam gaz destek
- Rektör Tunçsiper'in Atatürk korkusu
- O fotoğrafı anlattı: 'Göründüğü gibi değil'
- Boğaziçi Üniversitesi, Cem Ersoy’u görevden aldı!