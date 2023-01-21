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Günlük Burç Yorumları: 22 Ocak Pazar Yengeç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 22 Ocak Pazar Yengeç Burcu Yorumu
Astrolog Bilgi Aslı
Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 19:00

Yengeç ve yükselen yengeçler:

Bugün parasal konular gündemde olabilir sevgili yengeçler. Beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Risk içeren ve aklınızda soru işareti yaratan hiçbir konuya adım atmayın. Ailevi konularda gerginlikler yaşayabilirsiniz, bugün karar almayın. Krizleri yönetebilirsiniz. Çözüme odaklanın. 



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