Günlük Burç Yorumları: 4 Ekim Cuma Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 03 Ekim 2024 - 17:11

Güncelleme: 03 Ekim 2024 - 17:11

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Sevgili yengeçler, olaylar fazlasıyla kişisel algılamanız yakınlarınızı sizden uzaklaştırıyor. Uyumlu olmakta zorlanacağınız bir gün. Yakınlarınızın kalbini kırmayın. Bugün duygularınız ile mantığınız çatışıyor. Yapmanız gereken şey adaletli olmak.