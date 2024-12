Üst düzey Rus komutanı öldüren zanlı yakalandı

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Igor Kirillov'un ölümüne neden olan “terör saldırısı”nın zanlısı Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan bir operasyonla yakalandı.

FSB, zanlının, “Ukrayna özel servisleri tarafından işe alınan 29 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Kurbonov Akhmajon Alijon Ugly'nin“ olduğunu açıkladı.

Açıklamada, “Bombacı, gözetleme için bir araç kiraladı, içine bir Wi-Fi kamera yerleştirdi ve bu kameranın görüntüleri Dinyeper'deki terör saldırısının organizatörlerine yayınlandı. Görevliler girişten ayrıldıktan sonra, zanlı bombayı uzaktan patlattı. Cinayet için kendisine 100 bin dolar ve AB ülkelerinden birine seyahat vaat edildi. Terör saldırısının organizasyonunda yer alan Ukrayna özel servis çalışanları bulunacak ve hak ettikleri cezaya çarptırılacaklardır” denildi.

