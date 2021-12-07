BES yatırımcılarından Erdoğan'a açık mektup

07 Aralık 2021 Salı, 14:42

Kendilerini, 'pandemiye rağmen yatırım yapmaya çalışan yerli ve milli yatırımcı' olarak tanımlayan Biyokütle ve Biyogaz Elektrik Santrali (BES) yatırımcıları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açık mektup yazdı.

Erdoğan'a seslenen BES yatırımcıları, milyon dolarlık yatırımların durma seviyesine gelebileceğine dikkat çekti. Yatırımcılar, "Yenilebilir enerji teşviklerinin kaçırılmaması adına eski Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) sürelerinin uzatılmasını talep ediyoruz. Aksi takdirde yatırımların yarıda kalması ve elektrik santrallerinin iflas etmeleri gündeme gelecektir" dedi.

BES yatırımcıların mektubu şöyle:

"Pandemiye, tam kapanmaya, emtia ve navlun fiyatların yükselmesine rağmen yatırımlarına ara vermeden mücadele ederek yatırım yapan Biyokütle ve Biyogaz Elektrik Santrali (BES) yatırımcıları, Cumhurbaşkanı'ndan bugünden itibaren ek süre talep etmektedirler. Çoğu sıkıntının baş gösterdiği pandemi sürecinde yenilenebilir enerji teşviklerinin kaçırılmaması adına eski YEKDEM başvuru sürelerinin uzatılması ülke ekonomisi için stratejik öneme sahiptir.

Yenilenebilir enerji kaynakları sektörü, Covid-19 Pandemisi nedeniyle tedarik zincirinde meydana gelen gecikmelerin ve kamu kurum/kuruluşlardaki izin süreçlerinin uzaması projelere olumsuz etkileri nedeniyle durumun mücbir sebep sayılmasını ve eski YEKDEM mekanizmasının bugünden itibaren uzatılmasını talep etmektedir.

Aksi takdirde yatırımların yarıda kalması ve elektrik santrallerinin iflas etmeleri gündeme gelecektir. BES'ler doğası gereği yeşil çevre dostu olup diğer kömür Ve nükleer gibi baz yük santrallerdir. BES'ler butik olarak tüketimin yoğun yerlerde enerji üreterek dağıtım kayıplarının azaltılmasını ve dağıtım bedellerinin düşmesini sağlayan çevre dostu tesislerdir. BES'ler üç vardiya olarak çalışan ve her BES'de ortalama 40 kişi istihdam edilmekte olup; Bu yönü ile işsizlik sorununun çözülmesine katkı sağlamaktadır. Bu verilecek ek süre zaten kendilerinin yasal olarak 1 Ocak 2021 de başlayan sürelerinden gidecektir. Dolayısıyla ek mali yük getirmeyecek ve toplam teşvik süresi uzatmayacaktır. Yeni YEKDEM fiyatı ile girdi maliyetinin yüksek olması sebebiyle bir BES kendini 13 yılda amorte etmektedir.

Bu kadar uzun süreli döviz bazlı finansman bulmak imkansızdır. Şöyle ki;" 2020 yılı ve öncesinde lisans alan BES'ler en geç 30.06.2021 tarihine girmeyi hedef olarak tüm gücüyle çalışmış ancak elde olmayan, öngörülmeyen, önlenemeyen Covid-19 pandemi ortaya çıkmış, çalışmalar, sokağa çıkma yasağı, seyahat vb. kısıtlamalar getirilmiş, emtia ve navlun fiyatları yukarıya fırlamıştır. Buna rağmen inşaatını % 70 ve üzeri ilerletmiş olan onlarca BES yatırımları mevcuttur. Bu yatırımcılar eski YEKDEM'e tabi olarak bugünden itibaren ilave süre taleplerini Cumhurbaşkanına duyurmak istemektedirler. BES'lere verilecek ilave süre kendilerinin 10 yıllık teşvikli satış süresinden gidecektir. Hâzineye ilave yeni bir yük getirmeyecektir. Dolayısıyla seslerini ve feryatlarını yazılı medya üzerinden Cumhurbaşkanı'na duyurmaya çalışmaktadırlar. Pandemiye rağmen yatırım yapmaya çalışan yerli ve milli yatırımcıların yalnız bırakılmaması gerekmektedir.

Aksi takdirde, milyon dolarlık yatırımlar duracak ve kısmi bitirenler ayrıca 30.06.2021 sonrası devreye girenler ise iflas edecektir.

Cihangir Pehlivan - proWIND Alternatif Enerji / Maraş

Erol Kahraman - Ekton Enerji Elektrik Üretim / Adana

Muharrem Sargın - Saren Sargın Enerji Yatırımları / Ankara

Deniz Bulhaz - Sierra Global AŞ / İzmir

İsmail Tarlacı - NFY Enerji Üretim, MZF Enerji Üretim / Kayseri

Nebi Akıncı - Ono Enerji End. / Ankara

Hasan Ali Pazar - Nature Enerji - Afyonkarahisar

Sercan Metin - Gökbey Enerji, ZGC BES Enerji / Adana, Bolu

Samet Kocakaplan - SK Gold Company / Ankara"