Türkiye Varlık Fonu 700 milyon Euro'yu aşan krediyi yenileyecek!

Türkiye Varlık Fonu, vadesi yaklaşan sendikasyon kredisini teminatsız şekilde yenilemeyi hedefliyor.

Türkiye Varlık Fonu 700 milyon Euro'yu aşan krediyi yenileyecek!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2025 - 11:34

Bloomberg News'a konuşan kaynaklar, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) 790 milyon Euro tutarındaki iki yıllık sendikasyon kredisini tamamen yenilemeyi planladığını aktardı.

YENİ KREDİ TEMİNATSIZ OLACAK

Mart ayında vadesi dolacak krediyle ilgili bilgi veren ancak isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler TVF'nin kredinin tamamını yenilemek için olumlu piyasa koşullarından yararlanmayı hedeflediğini belirtti. Kaynaklardan biri, yeni anlaşmanın dolar cinsinden ek bir dilim içerebileceğini ve bu kez kredinin teminatsız olacağını ifade etti. Teminatsız kredi Türk Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantisi olmaksızın sağlanacak.

KOORDİNATÖR BANKALAR BELİRLENDİ

Anlaşmanın koordinatör bankalarının Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (ICBC), Emirates NBD ve First Abu Dhabi Bank PJSC olduğu belirtildi. 2023 yılındaki kredi ICBC ve Emirates NBD tarafından koordine edilmiş, ICBC lider talep toplayıcı ve kıdemli düzenleyici rolü üstlenmişti.


Etiketler: #tvf #Türkiye varlık fonu #Sendikasyon kredisi #Kredi

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