Bir lezzet şöleni: Tepsi böreğini bir de böyle deneyin...

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan börek, her daim sofraları süsleyen bir baş yapıt olarak kabul edilir. Özellikle pratik yapımı ve çeşitli iç harç seçenekleriyle her damak zevkine hitap eden börek çeşitleri, sofralarda her daim özel bir yere sahiptir. İşte, bu enfes lezzetlerin arasında önemli bir yere sahip olan patlıcanlı tepsi böreği de, adeta bir lezzet şöleni sunmaya aday...

MALZEMELER

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım paket (yaklaşık 5-6 gram) kabartma tozu

Bir tutam tuz

İç Harcı için:

2 büyük boy patlıcan

1 büyük boy soğan

2 yeşil biber

2 domates

1 demet maydanoz

Tuz, karabiber, pul biber

Sıvı yağ (kızartmak için)

Üzeri için:

2 adet yumurta

Yarım su bardağı süt veya yoğurt

YAPILIŞI

Patlıcanlarıönce ikiye daha sonra ince dilimler halinde kesin. Üzerlerine tuz serpip suyunu salmalarını bekleyin. Daha sonra suyunu sıkarak yağsız bir tavada kızartın.

Soğanı yemeklik doğrayın ve sıvı yağda pembeleşinceye kadar kavurun.

Yeşil biberleri ve doğranmış domatesleri ekleyin. Biraz pişirdikten sonra kızarmış patlıcanları da ekleyin. Baharatlarını ve ince doğranmış maydanozu ekleyip karıştırın. Harcı ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Hamur için unu bir kabın içine alın. Ortasını havuz gibi açın ve yoğurt, sıvı yağ, kabartma tozu ve tuzu ekleyin. Yavaşça karıştırarak hamuru yoğurun. Ele yapışmayan bir kıvam elde edene kadar un ekleyebilirsiniz.

Hamuru ikiye bölün ve her bir parçayı unlanmış bir zeminde açın.

Hamurların üzerine patlıcanlı iç harcı yayın. Hamurları rulo haline getirin. Tepsinin dış kısmından başlayarak döndürerek tepsiye yerleştirin.

Hamurun üzerine yumurta ve yağ karışımını yayın.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Piştikten sonra dilimleyerek servis yapabilirsiniz.