2020 Avrupa Futbol Şampiyonasında ilk maçlar
Avusturya, ilk karşılaşmaların ardından averajla C Grubu'nun ilk sırasında yer aldı
16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu'nda ilk maçlar sonrası Avusturya, liderliğe yerleşti.
Avusturya, tarihindeki ilk Avrupa Futbol Şampiyonası karşılaşmasına çıkan Kuzey Makedonya'yı 3-1 yendi.
Hollanda ise seyircisi önünde oynadığı Ukrayna mücadelesini 3-2 kazandı.
Bu sonuçlarla Avusturya, averajla Hollanda'nın önünde ilk sırada yer aldı.
C Grubu'ndaki puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Avusturya
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|Hollanda
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|1
|3
|Ukrayna
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|Kuzey Makedonya
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
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