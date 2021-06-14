2020 Avrupa Futbol Şampiyonasında ilk maçlar

Avusturya, ilk karşılaşmaların ardından averajla C Grubu'nun ilk sırasında yer aldı

AA
14 Haziran 2021 Pazartesi, 08:55
2020 Avrupa Futbol Şampiyonasında ilk maçlar
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 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu'nda ilk maçlar sonrası Avusturya, liderliğe yerleşti.

Avusturya, tarihindeki ilk Avrupa Futbol Şampiyonası karşılaşmasına çıkan Kuzey Makedonya'yı 3-1 yendi.

Hollanda ise seyircisi önünde oynadığı Ukrayna mücadelesini 3-2 kazandı.

Bu sonuçlarla Avusturya, averajla Hollanda'nın önünde ilk sırada yer aldı.

C Grubu'ndaki puan durumu şöyle:


OGBMAYAvP
Avusturya11003123
Hollanda11003213
Ukrayna100123-10
Kuzey Makedonya100113-20

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