7 gol yediler Cavani'ye sarıldılar

05 Ekim 2020 Pazartesi, 12:59

Edinson Cavani'nin yeni durağı İngiltere Premier League oluyor. Manchester United, Uruguaylı yıldız ile anlaşmaya vardı.

Paris Saint-Germain'den ayrıldıktan sonra transfer döneminde adı birçok takımla anılan Edinson Cavani, Manchester United forması giymeye hazırlanıyor.

ESPN'nin haberine göre, 33 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varan Kırmızı Şeytanlar, Cavani ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Yıldız oyuncu PSG ile çıktığı 301 maçta 200 gol kaydetti.

Öte yandan ManU, 5 Ekim'de sona erecek transfer dönemi için sağ kanat arayışlarını sürdürüyor. Yönetim Barcelona'dan Ousmane Dembele ve Sevilla'dan Lucas Ocampos gibi alternatifler üzerinde çalışıyor.

Paris San Germain ve Manchester United 20 Ekim’de Şampiyonlar Ligi grup maçlarında karşı karşıya gelecekler. M.United, son hafta Tottenham'dan fark yemişti.