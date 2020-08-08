ABD Açık'ta onlar da yok
Teniste sezonun dördüncü grand slam tenis turnuvası olan Amerika Açık, 31 Ağustos- 13 Eylül tarihleri arasında New York'ta yapılacak.
Dünya iki numarası İspanyol Rafael Nadal, 40 numarası Nick Kyrgios ve kadınların bir numarası Ashleigh Barty gibi başarılı raketler organizasyona katılmayacaklarını daha önce açıklamışlardı.
Bu önemli isimlere gün geçtikçe yenileri eklendi.
Kadınlar dünya sıralamasının beş numarası Elina Svitolina ile 7 numaralı ismi Kiki Bertens de Amerika Açık'ta yer almayacaklarını duyurdu.
Sosyal medyadan kararını açıklayan Svitolina , "Tüm unsurlar göz önüne alındığında, Amerika Açık'ta oynamama kararı aldım" ifadesini kullandı.
Ukraynalı raket "Organizatörlerin güvenlik konusunda verdikleri ciddi çabanın farkındayım, ama yine de kendimi New York'a gitmek için rahat hissetmiyorum. Kendimi ve ekibimi böyle bir konuda riske atamam" değerlendirmesinde bulundu.
Bertens ise "Salgının yayılım hızı hala çok endişe verici. İnsanların sağlığı ve virüsün kontrol alınması bir numaralı önceliğimiz olmalı" açıklamasını yaptı.
Kaynak: TRT Spor
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