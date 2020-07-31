Adana Demirspor'un final sendromu: Yıkıldılar
TFF 1. Lig Play-Off finalinde Adana Demirspor futbolcular, Mehmet Uslu’nun kaçırdığı penaltı atışı sonrasında adeta yıkıldı.
TFF 1. Lig Play-Off finalinde Adana Demirspor futbolcular, Mehmet Uslu’nun kaçırdığı penaltı atışı sonrasında adeta yıkıldı.
Süper Lig’e çıkacak son takımı belirleyen TFF 1. Lig Play-Off finalinde normal sürenin 1-1 berabere bitmesinin ardından uzatmalarda da gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi. Mehmet Uslu’nun penaltıyı kaçırmasının ardından Adana Demirsporlu futbolcular yıkıldı.
Penaltıyı kaçıran Mehmet Uslu’yu teknik diretör Cüneyt Dumlupınar teselli etti.
Adana Demirspor yıllardır finallerde kaybetme geleneğini de sürdürdü.
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