Ahmet Nur Çebi açıkladı: Devam etmek istiyoruz ancak...

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 12:57

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuların takımdaki geleceği merak ediliyor. Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Dorukhan Toköz'ün takımda kalıp kalmayacağı sorusu üzerine hepsiyle yola devam etmek istediğini kaydeden Çebi, "Hepsini istiyorum, hepsini seviyorum ancak benim bütçemle oynayacaklar. Oynamak zorunda da değiller. Eğer anlaşamazsak, yanaklarından öper, ellerinden tutar, pastalarını keser göndeririz. Ancak Ruiz gibi değil." dedi.



Victor Ruiz'in sözleşmesini feshetmesiyle ilgili de konuşan Çebi, "Ruiz'e borcumuz sadece pandemi dönemindeki ödemelerdi. Adam diyor ki: 'Pandemiyi ben mi getirdim?' biz de diyoruz ki pandemiyi biz mi getirdik?" dedi. Ruiz'in Galatasaray'a gideceği yönünde çıkan dedikodularla alakalı konuşan Çebi, "Benden giden gitmiştir, nereye giderse gitsin" diye konuştu.