Altekma-Fenerbahçe HDI Sigorta: 2-3

Axa Sigorta Efeler Ligi 2’nci hafta mücadelesinde İzmir temsilcisi Altekma evinde Fenerbahçe HDI Sigorta’ya 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 yenildi

DHA
17 Eylül 2020 Perşembe, 19:14
Altekma-Fenerbahçe HDI Sigorta: 2-3
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SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Arzu Emiroğlu, Ferhat Büyükpamukçu
ALTEKMA: Buculjevic, Hamacher, Cansın, Oğuzhan, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet, Mehmet Özbek, Hüseyin, Yüksel, Kaan, Arda, Berkant
FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Ulaş, Hoag, Vigrass, Metin, Hidalgo, Emre, Ahmet, İzzet, Nwachukwu, Hasan
SETLER: 25-22, 28-26, 20-25, 17-25, 12-15 
SÜRE: 149 dakika (35, 40, 32, 26, 16) 

Axa Sigorta Efeler Ligi 2’nci hafta mücadelesinde İzmir temsilcisi Altekma evinde Fenerbahçe HDI Sigorta’ya 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 yenildi. Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan maçın setleri 25-22, 28-26, 20-25, 17-25 ve 12-15’lik skorlarla sona erdi.


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