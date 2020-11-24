Altınordu ilk 11'inde en az 4 genç şartı

24 Kasım 2020 Salı, 12:34

Rol model olarak önce Ajax'ı, sonra Athletic Bilbao'yu aldıklarını belirten Başkan Özkan, "A Takım resmi maçlarında ilk 11'de en az 4, sezon boyunca toplamda 10 öz kaynak sistemi oyuncusuna (evladına) süre vereceksin. A takım resmi maçlarında bu oyuncularının sahada aldığı sürenin, toplam süreye oranı en az yüzde 34 olacak. Altınordu A takımı olarak, bu sezon bu kriterleri kendimize uygulamaya başladık. Yüzde 34 oranını her sezon yüzde 5-10 arasında artırarak yüzde 64 oranına kadar çıkma hedefi koyduk" dedi.

"İşimiz futbol literatürü deyimiyle altyapıcılık, profesyonel futbolcu yetiştiriciliği" diyen Başkan Seyit Mehmet Özkan şöyle konuştu: "Biz bu işin gerçek adını 14 yıl önce Serpil Hamdi Tüzün hocamızdan devraldık. Öz Kaynak Sistemi. Kurumsal yönetim metodumuzu Ajax’tan aldık. Onlar gibi genç oyuncu yetiştirmeye yönelik sistemli, planlı, programlı çalışıyoruz. Felsefemizi Athletic Bilbao'dan aldık. Onlar gibi sadece bu toprakların çocuklarına forma veriyoruz. Yabancı futbolcu oynatmıyoruz. Güzel ülkemizin 30 milyon genci var, onlara güveniyoruz, onlarla başarmak istiyoruz. Çalışma tarzımız ise Alman modeli. İşini ciddiyetle yapacaksın, işine odaklanacaksın ve çok çalışacaksın. Namerde muhtaç olmadan yaşamanın tek formülü bu."