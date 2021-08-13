Amerika Açık’ta eleme turlarına seyirci alınmayacak

13 Ağustos 2021 Cuma, 20:44

Tenis sezonunun son grand slam turnuvası olan Amerika Açık’ta izin verilen seyirci sayısı belli oldu.

Turnuvanın organizatörleri tarafından yapılan açıklamada eleme turlarında seyirciye izin verilmeyeceği, ana tablo maçlarında ise tam kapasiteyle maçların oynanabileceği belirtildi.

Açıklamada, “Amerika Açık elemelerinin seyirciler için önemini ve popülaritesi düşünüldüğünde bizim için zor bir karardı. Ancak yerel sağlık kuruluşlarıyla yaptığımız görüşmeler sonrasında herkesin sağlığı ve güvenliği için bu kararı aldık.” ifadeleri yer aldı.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Amerika Açık’ta tek kadınlarda Naomi Osaka, tek erkeklerde ise Dominic Thiem şampiyonluğa ulaşmıştı.

CINCINNATI MASTERS EKSİK BAŞLAYACAK

Bu hafta sonu başlayacak Cincinnati Masters’ta Sofia Kenin, Roger Federer, Novak Djokovic, Venus Willias ve Serena Williams’ın ardından Rafael Nadal da turnuvadan çekildiğini açıklamıştı.

İspanyol raket bu kararı Amerika Açık’a hazırlanmak için aldığını belirtmiş ve ayağındaki sakatlığın devam ettiğini söylemişti.







