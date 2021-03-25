Anadolu Efes Avrupa'da çok farklı
Anadolu Efes - Panathinaikos: 85 - 65
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Robert Lottermoser, Saso Petek, Josip Radojkovic
ANADOLU EFES: Micic 21, Beaubois 13, Dunston 15, Simon 1, Larkin 13, Moerman 4, Sertaç Şanlı, 4, Singleton 6, Pleiss 8, Anderson
PANATHİNAİKOS: Hezonja 14, Mitoglou 10, Sant-Roos 7, Papapetrou 6, Papagiannis 6, Mack, Bochoridis 7, Auguste 10, Kaselakis, White 3, Bentil 2
1’İNCİ PERİYOT: 24-21
DEVRE: 43-33
3’ÜNCÜ PERİYOT: 60-49
THY Avrupa Ligi'nin 31’inci haftasında Anadolu Efes, sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 85-65 mağlup etti.
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