Anadolu Efes yenilgiyle başladı
THY EuroLeague 2020-2021 sezonu açılış maçında Anadolu Efes, evinde Rusya temsilcisi Zenit’e 73-69 mağlup oldu.
THY EuroLeague 2020-2021 sezonu açılış maçında Anadolu Efes, evinde Rusya temsilcisi Zenit’e 73-69 mağlup oldu.
Salon: Sinan Erdem
Anadolu Efes: Vasilije Micic xx 34, Krunoslav Simon xx 14, Chris Singleton x 4, Bryant Dunston xx 4, James Anderson x 2, Rodrigue Beaubois xx 12, Adrien Moerman xx 8, Tibor Pleiss x 3, Tolga Geçim x, Sertaç Şanlı x 4, Doğuş Balbay x 1, Buğrahan Tuncer
Başantrenör: Ergin Ataman
Zenit: K.C. Rivers xx 14, Kevin Pangos x 23, Will Thomas x, Alex Poythress xx 7, Austin Hollins x 5, Arturas Gudaitis xx 7, Andrey Zubkov x 4, Mateusz Ponitka xx 4, Vitaliy Fridzon xx 7, Billy Baron x
Başantrenör: Xavi Pascual
1. Periyot: 10-15 (Zenit lehine)
Devre: 26-16 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 54-49 (Anadolu Efes lehine)
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