Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması
Arda'dan önemli transfer açıklaması geldi: "Fatih Hoca ne derse o olur."
Arda Turan, Galatasaray ve geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Spor Spikeri Sabri Ugan'ın "Galatasaray planlarının neresinde?" sorusuna karşılık Turan, "Fatih Hoca ne derse o olur" yanıtını verdi. Arda Turan'ın açıklamaları şöyle:
''Galatasaray taraftarlarının gözünde antipatik durumum varsa bana haksızlık yapıldı. Galatasaray'a asla yanlış yapmadım.
Birçok hata yaptım, hataları kabul ediyorum. Hatalarımın bedelini de ödedim. Ancak Galatasaray'a bir hata yapmadım. Messi ve Ronaldo dışında da çok az oyuncu 15-20 sene çok iyi devam etti.
Ligde Trabzonspor ve Galatasaray'ı önde görüyorum.
Fatih hoca ne derse o olur. Galatasaraylı olarak usüle göre davranacağım. Galatasaray'a hiç yanlışım olmadı.''
Video Haberler
- Demet Akalın’ın Mihriban yorumu alay konusu oldu
- Bu hastalığa dikkat! Hasta sayısı kontrolsüz artıyor
- Emre Kınay o görüntüler sonrası ilk kez konuştu!
- İyi karpuz nasıl ayırt edilir? İşte yanıtı
- Fransa'da polis sokağa döküldü
- Ümraniye'de korku dolu anlar! Mahalleli sokağa döküldü
- Halk otobüsünde dehşet anları!
- Yer: Erciyes Dağı... Görenleri şaşkına çevirdi
- İBB'den tarihi proje: Ecdat yadigarlarını kurtaracağız
- Sivas'ta feci kaza: 2, ölü, 2 yaralı