Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması

11 Haziran 2020 Perşembe, 08:50

Arda Turan, Galatasaray ve geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Spor Spikeri Sabri Ugan'ın "Galatasaray planlarının neresinde?" sorusuna karşılık Turan, "Fatih Hoca ne derse o olur" yanıtını verdi. Arda Turan'ın açıklamaları şöyle:

''Galatasaray taraftarlarının gözünde antipatik durumum varsa bana haksızlık yapıldı. Galatasaray'a asla yanlış yapmadım.

Birçok hata yaptım, hataları kabul ediyorum. Hatalarımın bedelini de ödedim. Ancak Galatasaray'a bir hata yapmadım. Messi ve Ronaldo dışında da çok az oyuncu 15-20 sene çok iyi devam etti.

Ligde Trabzonspor ve Galatasaray'ı önde görüyorum.

Fatih hoca ne derse o olur. Galatasaraylı olarak usüle göre davranacağım. Galatasaray'a hiç yanlışım olmadı.''